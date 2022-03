Guerra Ucraina Russia, Usa revocano privilegi commerciali a Mosca

Mondo

I capi di Stato e di governo dei 27 sono stati impegnati in due giornate per l'incontro informale in Francia. Hanno chiesto a Mosca di rispettare i corridoi umanitari, garantire la sicurezza delle centrali nucleari e cessare le operazioni militari. Niente adesione accelerata di Kiev all'Unione. Draghi: 'Un successo'. Ma avverte: 'Putin non vuole la pace, il suo piano è un altro'