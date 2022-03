DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, ultime news del 13 marzo

La Russia mostra un "approccio fondamentalmente diverso" che fa sperare nell'apertura di un dialogo, secondo Zelensky. I colloqui tra Mosca e Kiev proseguono in videoconferenza. E la Russia apre all'idea di negoziati in Israele. Putin però "non ha dato alcun segnale" della volontà di fermarsi in Ucraina, ha detto ieri la Francia dopo la telefonata tra il presidente russo e Macron-Scholz. Quanto sta accadendo "potrebbe portare alla terza guerra mondiale", secondo Trump. Sirene d'allarme antimissile hanno risuonato stanotte in quasi tutte le province dell'Ucraina. La centrale nucleare di Chernobyl funziona grazie a generatori diesel esterni, afferma l'Aiea ribadendo "la grave preoccupazione sulla sicurezza dei siti atomici in Ucraina". La Russia vuol il controllo totale e permanente di Zaporizhzhya, secondo Kiev. Circa 20.000 persone ieri in piazza a Firenze come in 100 città europee collegate per dire no alla guerra, nella manifestazione 'Cities stand with Ukraine'. Oggi corteo a Milano. Continua intanto l'afflusso dei profughi in Italia: circa 35.000, secondo il Viminale.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​:

La newsletter sulle notizie più lette ( clicca qui

qui ) Le notifiche su Facebook Messenger ( clicca

Le notizie audio con i titoli del tg ( clicca qui