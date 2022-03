2/11

LEOPOLI - Leopoli è una delle città principali dell’Ucraina, a circa 70 chilometri dal confine polacco. È diventata un rifugio per centinaia di migliaia di sfollati interni. Nei giorni scorsi le autorità hanno cominciato a prepararsi a possibili attacchi: hanno ordinato che decine di statue fossero avvolte in imbottiture per proteggerle dai bombardamenti russi

