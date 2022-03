Ucraina, cos’è la no fly zone e perché non è stata ancora imposta

7/10 ©Ansa

In realtà, spiega il sito, questo non è vero per tre ragioni. La prima è che la no fly zone ha un potere deterrente, ma non così ampio da far pensare che la Russia non potrebbe violarla. Quando la no fly zone venne applicata in Bosnia, per esempio, la Serbia lo fece e gli americani furono costretti a reagire. Il secondo motivo è che la Nato dovrebbe comunque andare all'attacco