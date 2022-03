Ucraina, Tymoshenko a Sky TG24: "Questo è un attacco al mondo libero"

L'ex prima ministra dell'Ucraina e volto della Rivoluzione arancione crede come molti suoi colleghi che il conflitto in Ucraina rappresenti una minaccia per tutto il mondo e sostiene che bisogna "chiudere il cielo ucraino" per fermare gli attacchi russi

Yulia Tymoshenko ha ricoperto molti ruoli nella sua vita. Classe 1960, è stata prima una donna d'affari, tra le più ricche in Ucraina e tra le più potenti al mondo secondo Forbes . Poi è scesa in politica, è diventata uno dei volti della Rivoluzione arancione e infine prima donna ad essere nominata premier. Soprannominata " principessa del gas ", è stata indagata più volte e condannata dopo quello che alcuni hanno definito un "processo politicamente motivato". Ciò nonostante, si è candidata anche all'ultimo turno delle presidenziali nel 2019, poi vinto da Volodymyr Zelensky. Oggi è la leader dell'Unione Pan-Ucraina Patria e guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo nel suo Paese. In un'intervista esclusiva a Sky TG24, ha detto: "Questo è un genocidio del popolo ucraino e non è un attacco solo all'Ucraina ma a tutto il mondo libero. La Russia non ci considera come Stato".

Le richieste alla comunità internazionale

Tymoshenko ha detto che nessun Paese accetterebbe le condizioni imposte dalla Russia e che dopo l'incontro tra il ministro degli Esteri ucraino e il suo omologo russo, si è capito che "la Russia non si basa su leggi umane, vale solo la forza". Per questo motivo, sostiene l'ex premier, si può rispondere solo con la forza, ma non può farlo l'Ucraina da sola. "Questa è una battaglia tra il mondo della democrazia e gli aggressori e non abbiamo dubbi che se tutto il mondo si unirà, allora vinceremo noi. Bombardare un ospedale pediatrico è una crudeltà a cui deve reagire tutto il mondo".

La no fly zone

Tymoshenko è tornata a chiedere una no fly zone in Ucraina nonostante la Nato si opponga fermamente a questa ipotesi con la convinzione che aprirebbe uno scontro diretto con Mosca. "Voglio lanciare un appello: bisogna chiudere i cieli. Questa misura porterebbe alla vittoria, salverà vite umane e farà sì che non verranno bombardati nemmeno gli impianti nucleari". Applicarla, secondo lei, non è un'operazione militare, bensì "umanitaria".