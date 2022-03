Guerra Ucraina, Usa avvertono: "Russia potrebbe usare armi chimiche"

La Casa Bianca ha avvertito del rischio che Mosca "usi armi chimiche" nel conflitto. Gli Stati Uniti chiudono all'ipotesi jet della Nato a Kiev, Pentagono: "Potrebbe aumentare la tensione". Monito di Washington alla Cina: "Se non rispetta sanzioni pagherà un prezzo”. Intanto primo voto del Congresso su budget, con 14 miliardi per l'Ucraina ascolta articolo Condividi

La Casa Bianca ha avvertito del rischio che la Russia "usi armi chimiche" in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE). In un post su Twitter, nel quale respingeva come "falsità" le affermazioni del ministero degli Esteri russo secondo cui gli Usa stanno sviluppando armi chimiche e biologiche in Ucraina al confine con la Russia, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaky ha sottolineato che "tutti dovremmo stare allerta rispetto all'uso di armi chimiche da parte della Russia o aspettarci che Mosca le usi per creare un pretesto, è uno schema chiaro".

Diplomazia al lavoro vedi anche Guerra Ucraina: le condizioni di Mosca e Kiev per il cessate il fuoco Continuano intanto da più parti i tentativi di riportare il conflitto sui binari della diplomazia e del negoziato. Oggi è la volta dell'incontro fra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo ucraino Dmitry Kuleba a margine del Forum sulla diplomazia ad Antalya, in Turchia: è il primo faccia a faccia fra i due dall'inizio del conflitto ed è stato fortemente voluto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan che tenta il ruolo di mediatore, al punto che è già prevista una telefonata fra quest'ultimo e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel primo pomeriggio ora italiana. Kamala Harris in Polonia La vicepresidente americana Kamala Harris è arrivata a Varsavia dove nelle prossime ore avrà colloqui con il presidente polacco Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki. Al centro degli incontri la questione del trasferimento di jet polacchi all'Ucraina che il Pentagono, qualche ora fa, ha detto essere fuori discussione per il momento in quanto considerata un'operazione ad alto rischio che potrebbe aumentare la tensione con la Russia. In Polonia Harris incontrerà anche il premier canadese Justin Trudeau che si trova nel Paese.

Usa: "Se Cina non rispetta sanzioni pagherà un prezzo alto" vedi anche Guerra Russia-Ucraina, dal Donbass alla Nato: i compromessi possibili Intanto la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, ha avvertito che "se la Cina, come ogni altro Paese, non rispetterà le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni verso la Russia pagherà un prezzo alto". Raimondo ha avvertito Pechino che l'amministrazione Biden è pronta "a impedire alla Cina di ottenere apparecchiature e software americani o europei necessari a produrre semiconduttori". "Perseguiremo qualsiasi azienda, ovunque si trovi, in Cina o altrove, che violi le regole", ha affermato. "Quindi ci aspettiamo che Pechino non violi le regole o ci saranno conseguenze", ha concluso.