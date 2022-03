Guerra Ucraina: le condizioni di Mosca e Kiev per il cessate il fuoco

2/14 ©Ansa

I due ministri non si sono ancora incontrati per un faccia a faccia da quando Mosca ha invaso l’Ucraina. Finora i negoziati sono stati sul tavolo delle delegazioni dei due Stati, che si sono incontrate – senza arrivare ad alcuna conclusione degna di nota – in Bielorussia, una prima volta a Gomel (in foto) e poi altre due a Brest. Hanno toccato perlopiù il tema dei corridoi umanitari per facilitare l’evacuazione dei civili ucraini dal Paese. Gli attacchi sulla popolazione non si sono però mai fermati

