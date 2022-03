Guerra Russia Ucraina, Zelensky: grazie Biden per sanzioni. IL VIDEO

Mondo

Usa Weekly News, Biden al mondo: noi uniti contro la guerra di Putin

Nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, Joe Biden ha dedicato molto spazio a quanto sta accadendo in Ucraina, dicendo che “la libertà trionferà sempre sulla tirannia” e che Putin “ha fatto male i calcoli, perché pensava di invadere il paese senza difficoltà, ma si è trovato davanti un muro che non si aspettava, quello degli ucraini”. Kamala Harris, invece, sarà in Polonia e Romania mercoledì per “dimostrare la forza e l’unità della Nato e il sostegno degli Usa agli alleati”. A cura di Valentina Clemente

SOTU/Ucraina – “Putin è più isolato che mai nel mondo, noi siamo uniti contro la sua guerra premeditata e non provocata”: così Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato martedì 1° marzo. “La libertà trionferà sempre sulla tirannia. Putin ha pensato che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Ha pensato che avrebbe potuto dividerci. Si è sbagliato. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”

Il presidente ha anche annunciato la chiusura dello spazio aereo del Paese alle compagnie russe: “Ci uniamo al resto del mondo nel chiudere lo spazio aereo americano ai voli russi”, ha detto tra gli applausi bipartisan. “Nel corso della storia - ha aggiunto - abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano per la loro aggressione creano ancora più caos. E vanno avanti aumentando i costi e le minacce per l’America e il mondo. Questo è perché la Nato è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”