Per organizzare sit-in e proteste non autorizzate contro la guerra e contro il presidente Putin si utilizzano sigle in codice. Tra i cittadini russi arrestati per aver mostrato il proprio dissenso contro il conflitto c'è anche chi è stato fermato solo per aver pubblicato un tweet. Secondo OVD-Info, sono circa 14mila le persone finite in detenzione dal 24 febbraio