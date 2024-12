Trump boccia accordo anti shutdown: quali sono i rischi per gli Usa

L'intesa, che punta a mantenere il governo finanziato fino a metà marzo fornendo al contempo oltre 100 miliardi di dollari in aiuti per disastri naturali e agricoltura, è stata bocciata dal tycoon. Trump ha institito affinché i legislatori stracciassero l'accordo e approvassero una legge "semplificata". "L'unico modo per farlo è con una legge di finanziamento temporanea senza regali ai democratici, combinata con un aumento del tetto del debito", ha detto

Il presidente eletto Donald Trump ha bocciato l'accordo bipartisan anti-shutdown. Si tratta di una legge di spesa provvisoria che punta a mantenere il governo finanziato fino a metà marzo, fornendo contemporaneamente oltre 100 miliardi di dollari in aiuti per disastri naturali e agricoltura. Nello specifico, l'intesa, frutto di un negoziato di settimane, prevede 886 miliardi di spesa per la difesa e 704 miliardi in altri settori. Il tycoon, che ha definito le concessioni all'ala dem “un tradimento del nostro Paese”, ha institito affinché i legislatori stracciassero l'accordo e approvassero una legge più snella. A Trump ha fatto eco anche J.D. Vance, secondo cui “i repubblicani devono diventare intelligenti e duri. Se i democratici minacciano di chiudere il governo a meno che non diamo loro tutto ciò che vogliono, allora bisogna scoprire il loro bluff”.

Bocciato l'accordo anti-shutdown

Secondo il presidente eletto, il Congresso dovrebbe elaborare un nuovo accordo che mantenga gli aiuti ma tralasci altre misure, e abbinarlo all'immediato aumento del tetto del debito federale, prima della scadenza del limite di indebitamento che incombe nel 2025. "Dovremmo approvare una legge di spesa semplificata", ha dichiarato Trump in una dichiarazione ufficiale. "L'unico modo per farlo è con una legge di finanziamento temporanea senza regali ai democratici, combinata con un aumento del tetto del debito", ha precisato. Le parole del tycoon sono arrivate dopo che molti congressmen repubblicani, spinti dai post incendiari di Elon Musk, hanno attaccato l'accordo di compromesso, citando le sue disposizioni tentacolari (compreso un aumento per i parlamentari) non correlate agli uragani o al finanziamento delle attuali operazioni governative.

La replica della Casa Bianca

Alla decisione di Trump, ha fatto seguito anche la risposta della Casa Bianca, che ha criticato la marcia indietro dei repubblicani. "I repubblicani devono smetterla di fare politica con questo accordo bipartisan o danneggeranno gli americani lavoratori e creeranno instabilità in tutto il Paese”, si legge in una nota della portavoce Karine Jean-Pierre. “Il presidente eletto Trump e il suo vice Vance hanno ordinato ai repubblicani di chiudere le attività del governo e loro stanno minacciando di fare proprio questo, mentre minano le comunità che si stanno riprendendo dai disastri, gli agricoltori e gli allevatori e i centri sanitari della comunità", ha aggiunto Jean-Pierre. Secondo la Casa Bianca, “innescare una chiusura dannosa del governo danneggerebbe le famiglie che si riuniscono per incontrare i propri cari e metterebbe a repentaglio i servizi di base su cui gli americani, dai veterani ai beneficiari della previdenza sociale, fanno affidamento. Un accordo è un accordo. I repubblicani dovrebbero mantenere la parola data".