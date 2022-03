Russia, Lavrov: "Non abbiamo attaccato l'Ucraina"

Mondo

Guerra Ucraina, incontro Lavrov-Kuleba: nessun progresso

Colloquio di un'ora e mezza tra Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba ad Antalya, Turchia. Nessun progresso fa sapere Kiev. Il ministro russo: 'Conferma che non abbiamo alternative'. Il Cremlino insiste con la smilitarizzazione e la 'neutralità' dell'Ucraina, insieme al riconoscimento della Crimea come territorio russo e delle repubbliche del Donbass come indipendenti

È durato un'ora e mezzo l’incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba (rispettivamente, a sinistra e a destra nella foto). Il colloquio, che si è svolto ad Antalya, Turchia, è solo l’ultimo dei tentativi diplomatici che i due Paesi hanno intrapreso per uscire dal conflitto armato iniziato ormai lo scorso 24 febbraio

All'incontro ha partecipato anche il capo della diplomazia di Ankara Mevlut Cavusoglu. "Non abbiamo fatto progressi rispetto al cessate il fuoco" ha affermato Kuleba che ha definito l'incontro "difficile", e ha fatto sapere "siamo pronti per incontrarci di nuovo se ci saranno prospettive per trovare una soluzione”. Lavrov ha detto: "Abbiamo avuto la conferma che non abbiamo alternative”