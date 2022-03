Guerra in Ucraina, Cina: “Nato e Usa responsabili del conflitto”

Mondo

Guerra Ucraina, qual è la posizione della Cina e che ruolo può avere

Il ministro degli Esteri ucraino ha chiesto esplicitamente a Pechino di intervenire dati i suoi rapporti con Mosca, ma per ora è arrivata solo la promessa di 'continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella distensione del conflitto'. Intanto, alcuni cittadini cinesi che si trovavano nel Paese sono stati evacuati

Più che nei negoziati con la Russia, l’Ucraina sembra sperare in un’altra strada per porre fine al conflitto con la Russia: l’intervento della Cina. In un colloquio telefonico col suo omologo Wang Yi, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba (in foto) lo ha detto chiaramente: Kiev “aspetta con impazienza una mediazione della parte cinese per realizzare il cessate il fuoco”

Ci sono vari motivi per cui Pechino può rappresentare una speranza in questo fronte. Il primo tra tutti sono i suoi legami con Mosca. I due Paesi sono legati da rapporti storici e, come ha ricordato la giornalista e sinologa Giada Messetti, poco prima delle Olimpiadi i due Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui hanno parlato di un nuovo multipolarismo mondiale e hanno riconosciuto di avere interessi in comune