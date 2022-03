Guerra in Ucraina, oggi Macron e Scholz a colloquio con Xi Jinping

Il presidente francese e il cancelliere tedesco sentiranno in videoconferenza il leader cinese: ieri il ministro degli Esteri di Pechino ha definito l’amicizia con Mosca "solida come una roccia", ma ha fatto capire che il Paese sarebbe disposto a un ruolo di mediazione nel conflitto ascolta articolo Condividi

Continuano gli sforzi per trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina: il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz avranno un incontro in giornata con il leader cinese Xi Jinping: ad annunciarlo è stato l'Eliseo. L’incontro dovrebbe tenersi in video conferenza. La Cina, pur difendendo l'amicizia con Mosca, definita dal ministro degli Esteri Wang Yi "solida come una roccia", ha fatto capire di essere disposta a un ruolo di mediazione nel conflitto ucraino (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO DEGLI INVIATI).

"L'amicizia con la Russia solida come la roccia" Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è intervenuto ieri riguardo ai rapporti con Mosca: il capo della diplomazia di Pechino ha parlato di "amicizia duratura" con la Russia, un'amicizia che è "solida come una roccia", affermando che i due Paesi contribuiscono a portare "pace e stabilità" nel mondo". Parlando in una conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Parlamento, Wang ha aggiunto che i due Paesi "manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era".

Possibile un ruolo di mediazione La Cina sembra però disposta a "fare le necessarie mediazioni" e "a partecipare alla "mediazione internazionale" sulla guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri Wang Yi ha infatti detto che Pechino è pronta a continuare a svolgere "un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione". La Cina "è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina, ha assicurato Wang, secondo cui "bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala".