Ucraina, Zelensky in video nell'ufficio: prima volta da inizio guerra

Il presidente ucraino ha pubblicato molti videomessaggi dall'inizio del conflitto militare, ma questo è il primo seduto alla scrivania: "Resto a Kiev, non mi nascondo. E non ho paura di nessuno", ha detto. Intanto Zelensky ha promesso che le città distrutte dalle bombe russe saranno ricostruite, e ha richiamato in patria i soldati ucraini dispiegati nelle operazioni internazionali di peacekeeping

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato ad apparire in video all’interno del suo ufficio a Kiev: è la prima volta dal 24 febbraio, il giorno dell’inizio dell’invasione russa. "Resto a Kiev. Nel mio ufficio. Non mi nascondo. E non ho paura di nessuno", ha detto Zelensky guardando fuori dalla finestra. Nella notte intanto il presidente ha richiamato in patria i soldati ucraini dislocati nelle forze di peacekeeping per “contribuire allo sforzo bellico” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO DEGLI INVIATI).

Il video dall’ufficio presidenziale leggi anche Ucraina e sanzioni, chi sono mogli e fidanzate degli oligarchi russi I video di Zelensky in cui il presidente sostiene la resistenza ucraina e spinge l’opinione pubblica a supportarla sono stati costanti dall’inizio della guerra, fa notare il New York Times. Se finora Zelensky era apparso in strada o all’interno del suo bunker, nell’ultimo video è invece seduto alla scrivania nell’ufficio presidenziale a Kiev. “Non abbiamo paura, non lasceremo tracce del nemico” Volodymyr Zelensky ha parlato nella notte di lunedì della resistenza in corso nel sud dell’Ucraina: “Abbiamo creato un incubo per la Russia”, ha detto. “Non abbiamo paura dei carri armati e dei fucili”, ha aggiunto il presidente, secondo cui ogni giorno di resistenza garantisce al Paese “una solida posizione” per il futuro. Zelensky ha anche promesso che tutto ciò che è stato distrutto dalle bombe russe sarà ricostruito: “Non lasceremo tracce del nemico, renderemo le nostre città devastate dal nemico migliori di qualsiasi città russa”.