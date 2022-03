Guerra in Ucraina: tutti gli scenari possibili del conflitto

6/10 ©IPA/Fotogramma

SCENARIO 3, LA DIPLOMAZIA - In una situazione di stallo, in cui la Russia non riesce a vincere e l’Ucraina non è capace di liberare il territorio invaso, potrebbe portare a un compromesso. Magari Kiev si troverà costretta a cedere alcuni territori (Crimea e Donbass) e impegnarsi a non aderire alla Nato. E Mosca a quel punto potrebbe accettare di lasciare Zelensky al suo posto in una Ucraina indebolita e meno minacciosa per la sfera d’influenza russa

