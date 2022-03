6/11 ©Ansa

Secondo l'International Trade Centre, la Russia fornisce alla Turchia più del 70% delle importazioni di grano. Anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina, l'inflazione in Turchia aveva toccato un picco del 54,4% a febbraio, il massimo degli ultimi 20 anni. "La guerra non farà che aumentare il costo del cibo", ha detto Ismail Kemaloglu, ex capo dell'ente statale turco per il grano