Ucraina: sì a modelli garanzia non Nato, ma fermi su Crimea e Donbass

"Siamo pronti a discutere alcuni modelli non Nato". A dirlo in un'intervista a Fox News David Arakhamia, capo negoziatore ucraino e leader del partito di Zelenski nel parlamento di Kiev, alla vigilia del terzo round di colloqui con Mosca. "Per esempio ci potrebbero essere delle garanzie dirette da parte di Paesi come gli Usa, la Cina, la Gran Bretagna, forse la Germania e la Francia- ha proseguito - Siamo aperti a discutere queste cose, non solo in discussioni bilaterali con la Russia ma anche con altri partner".