Il premier ha parlato al telefono con il presidente ucraino, riaffermando “la volontà italiana di fornire sostegno e assistenza all'Ucraina e alla sua popolazione”. Comunque il nostro Paese non fornirà a Kiev aerei: “Significherebbe entrare in guerra e questo noi non lo vogliamo”, ha spiegato il ministro degli Esteri, che è stato in Qatar per discutere la partnership energetica con l’Emirato

Dall’Italia “sostegno e assistenza all'Ucraina e alla sua popolazione”, però fornire aerei “non è possibile" perché questo "significherebbe entrare in guerra e questo noi non lo vogliamo”. Si può riassumere con le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi a Volodymyr Zelensky nel pomeriggio, e con quelle di Luigi Di Maio in serata, la posizione del nostro Paese nella guerra tra Kiev e Mosca. Il ministro degli Esteri in giornata è stato in Qatar per discutere la partnership energetica con l’Emirato: “Così ci rendiamo autonomi da eventuali ricatti russi” ( GUERRA IN UCRAINA, IL LIVE - KIEV, TRINCEA D'EUROPA - I LIVE DEGLI INVIATI DI SKY TG24 )

Sulla telefonata è intervenuto anche lo stesso Zelensky, come di consueto dall’inizio della guerra con un tweet: "Ho discusso con il presidente del Consiglio Mario Draghi del modo per contrastare l'aggressione. L'ho informato sui crimini della Russia contro i civili, sul terrorismo nucleare. È stata sollevata la questione del sostegno all'Ucraina e dell'esame della nostra domanda di adesione in Europa".

Ucraina, Mosca: "Non ospitate jet ucraini o sarete in guerra"

Di Maio: “Non possiamo fornire aerei all'Ucraina”

Il sostegno e l’assistenza all’Ucraina non prevedono però la fornitura di aerei da guerra a Kiev. A dirlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo cui una simile soluzione "non è possibile" perché questo "significherebbe entrare in guerra e questo noi non lo vogliamo". Allo stesso modo "se noi istituiamo una no fly zone come chiede l'Ucraina significa mandare i nostri caccia a fermare i russi e se uno solo dei nostri aerei viene abbattuto, scoppia la terza guerra mondiale perché dobbiamo rispondere".

Di Maio: “Scongiurare guerra che devasterebbe il continente”

Intervenendo a Che tempo che fa, Di Maio ha aggiunto che “noi dobbiamo sostenere gli ucraini creando corridoi umanitari, attraverso il tavolo della diplomazia per arrivare a un cessate il fuoco, consentendogli il diritto alla difesa rispetto a una forza impari, ma dobbiamo scongiurare una guerra che devasterebbe tutto il continente. Anche con decisioni come quella di dire no alla no fly zone”.