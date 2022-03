Guerra Russia-Ucraina, Polonia mette Mig-29 a disposizione degli Usa

Il governo polacco ha annunciato l’invio "immediato e senza costi" dei suoi jet militari nella base americana di Ramstein, in Germania. Si tratta di un primo passo per fornire i caccia alle forze armate ucraine, in modo che possano tentare di respingere l'invasione russa. “A quanto ne so, non ci avevano consultato prima. Penso che sia stato un annuncio a sorpresa”, ha detto la sottosegretaria di Stato Usa Victoria Nuland. Dopo l’appello di Zelensky, mediazione di Johnson per convincere Varsavia ascolta articolo Condividi

Il governo polacco ha annunciato che metterà a disposizione degli Stati Uniti tutti i suoi Mig-29 trasferendoli nella base di Ramstein, in Germania. Si tratta di un primo passo per fornire i caccia alle forze armate ucraine, in modo che possano tentare di respingere l'invasione russa. Dopo l’annuncio, gli Usa hanno espresso “sorpresa” riguardo all'offerta della Polonia. “A quanto ne so, non ci avevano consultato prima”, ha dichiarato la sottosegretaria di Stato Victoria Nuland, in un'audizione al Senato. “Penso che sia stato un annuncio a sorpresa da parte dei polacchi”, ha aggiunto (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE - IL VIDEOBLOG).

I Mig-29 polacchi a disposizione degli Usa I jet militari sono stati richiesti nei giorni scorsi dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Nato. Per ora, quindi, partiranno dalla Polonia in direzione della base Usa in Germania, ma con più che probabile destinazione finale Kiev. L'intesa anticipata stasera dal governo polacco riguarda tutti i Mig-29 di fabbricazione sovietica rimasti in dotazione all'aeronautica di Varsavia. Con la speranza che l'artificio della triangolazione esponga meno i polacchi al pericolo di ritrovarsi bersaglio di una qualche rappresaglia ravvicinata della Russia. O almeno offra loro il paravento della superpotenza americana.

L’appello di Zelensky e la mediazione di Johnson In giornata c’era stato un nuovo appello di Zelensky: in uno "storico" video discorso trasmesso in diretta alla Camera dei Comuni di Londra fra gli applausi scroscianti e commossi della "madre di tutti i Parlamenti", il presidente ucraino ha rinnovato l’appello per un maggiore aiuto occidentale alla protezione dei cieli ucraini. A mediare verso questa soluzione sui Mig-29 sarebbe stato proprio il premier britannico Boris Johnson: protagonista nel pomeriggio di un vertice con i leader delle nazioni est-europee del gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e soprattutto Polonia) in prima linea sulla trincea del confine orientale dell'Alleanza Atlantica con Mosca. Leader convocati in fretta e furia alla Lancaster House londinese, alla ricerca di una quadra con la strategia d'incremento del sostegno "difensivo" all'Ucraina evocata in simbiosi negli ultimi giorni dall'amministrazione democratica di Joe Biden e dal governo Tory di BoJo.