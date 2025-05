Allarme dei sindacati: "La Volkswagen valuta la vendita di Italdesign"

Il gruppo Volkswagen sta valutando l'ipotesi di mettere in vendita Italdesign, la storica società torinese fondata da Giorgetto Giugiaro e dal 2010 passata al gruppo tedesco che la controlla attraverso Audi. La notizia - anticipata oggi dal Corriere della Sera - è stata data dai vertici dell'azienda ai rappresentanti sindacali. Al momento nessun commento in merito è arrivato da Italdesign.

I lavoratori a rischio sono 1.300

L'azienda, che ha avviato nel corso del tempo partnership con altri gruppi automobilistici come Fiat, Alfa Romeo, Hyundai e Mitsubishi, ha firmato modelli che hanno fatto la storia dell'auto, come la Volkswagen Golf, l'Alfa Romeo 159, la Fiat Panda e la Grande Punto e, ad oggi, ha 1.300 dipendenti. Secondo le valutazioni dei sindacati, l'idea del gruppo tedesco sarebbe legata alle difficoltà che investono tutto il settore dell'auto e alle esigenze di liquidità. "Per noi è importante capire le ragioni, ma soprattutto quali sono le prospettive. Italdesign ha grandi potenzialità, le ha sempre avute ed è fondamentale preservare il suo bagaglio di competenze. Ci stiamo mobilitando con il sindacato europeo". Queste le parole di Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl torinese.

Le assemblee sindacali previste

Lunedì prossimo, intanto, sono previste le assemblee sindacali con i lavoratori. Il 19 maggio, invece, è in calendario un incontro tra azienda e sindacati. Nel 2015 la famiglia Giugiaro aveva ceduto a Volkswagen Audi il restante 10% di Italdesign e quindi oggi la società di Wolfsburg ha la totalità dell'azienda.