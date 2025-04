Volkswagen e Audi, quante novità al Salone di Shanghai 2025

Importante offensiva di prodotto al Salone di Shanghai 2025 per il Gruppo Volkswagen e in particolare per i brand Audi e VW. Il colosso di Wolfsburg ha infatti svelato tre concept car per il suo marchio: ID. AURA, ID. ERA e ID. EVO, svelate per la prima volta accanto ad altri modelli della casa automobilistica tedesca che fotografano al meglio la nuova strategia di gamma per la Cina che prevede il lancio di 30 nuovi modelli, 20 dei quali NEV (New Energy Vehicle) entro il 2027.

Volkswagen ha lavorato insieme ai suoi partner locali e in particolare per ID. AURA con la joint-venture FAW-Volkswagen), per ID. ERA grazie a SAIC VOLKSWAGEN e infine per la ID. EVO con Volkswagen Anhui. Il primo modello è un SUV di grandi dimensioni con tre file di sedili, che offre un’anteprima sulla tecnologia Range Extender del Gruppo. É spinta da una powertrain che combina termico ed elettrico che garantisce oltre 700 km di autonomia grazie al serbatoio e al motore a combustione, con 300 km offerti dalla batteria e dall’unità EV per un range complessivo di 1.000 km. La ID. EVO invece è uno Sport Utility 100% elettrico, con architettura a 800 Volt. E’ il primo modello della famiglia ID. UNYX ddi VW. Infine ID.AURA, concept basato sulla piattaforma Compat Main Platform (CMP) appositamente progettata per il mercato cinese. Si tratta di una notchback elettrica di segmento A che sfrutta un design dinamico e tanta tecnologia: a bordo infatti è presente un assistente umanoide basato sull’intelligenza artificiale che permette di controllare le funzionalità multimediali del veicolo.

Tutti i modelli presentati da VW a Shanghai integreranno l’IA e potranno raggiungere il livello 2++ di guida autonoma già dal 2026: in determinate situazioni le auto saranno in grado di guidare in modo completamente autonomo, comprese le manovre di sorpasso e svolta e l'inserimento autonomo nel traffico, senza la supervisione del conducente.