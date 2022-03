Zelensky invita Musk: "Dopo la guerra sei il benvenuto in Ucraina"

"Se hai tempo, dopo la guerra sei il benvenuto" in Ucraina. Il presidente Zelensky, in videocollegamento, invita Elon Musk a visitare il suo Paese quando il conflitto sarà terminato. L'imprenditore, che si è schierato a fianco di Kiev mettendo a disposizione la rete Starlink, ha accettato di buon grado (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA - KIEV, TRINCEA D'EUROPA - I LIVE DEGLI INVIATI DI SKY TG24).