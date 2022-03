Ecco le aziende occidentali che non hanno ancora lasciato la Russia

10/10

Le aziende farmaceutiche americane come Pfizer hanno sospeso i nuovi investimenti e i trial clinici in Russia, ma hanno mantenuto la vendita di farmaci salva-vita per evitare ripercussioni sui pazienti che devono assumerli periodicamente. Una decisione simile è arrivata da Nestlé, che ha mantenuto la vendita di beni primari - quindi tutti gli alimentari - mentre ha sospeso la distribuzione di altri prodotti, come le capsule per i caffé. Per alcuni utenti dei social network che hanno invitato al boicottaggio la decisione non è sufficiente.