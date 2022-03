Trump: “Putin divulghi eventuali informazioni dannose sui Biden”

La guerra in Ucraina si fa largo anche nella politica interna americana. Donald Trump ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di rendere pubblica qualsiasi informazione dannosa sulla famiglia Biden, in particolare su Hunter Biden, il figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti. "Direi che, se Putin sapesse la risposta, dovrebbe renderla nota e noi dovremmo conoscerla", ha detto il tycoon in un’intervista pubblicata da JustTheNews . Pochi giorni fa, Trump aveva detto che Putin - così come Xi Jinping e Kim Jong-un - è "smart", intelligente, ma ha commesso un "grosso errore" a invadere l'Ucraina (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Le accuse di Mosca a Hunter Biden

leggi anche

Guerra Russia-Ucraina, Biden su Twitter definisce Putin “un dittatore”

L’appello di Trump arriva dopo che la settimana scorsa Mosca ha accusato il figlio del presidente Joe Biden, Hunter, di finanziare laboratori del Pentagono per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina (in particolare antrace), insieme al miliardario George Soros. "Naturalmente chiederemo delle spiegazioni. E non solo noi. Come sapete la Cina ha già chiesto chiarimenti", aveva detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. A lanciare le accuse contro Hunter Biden, già finito nella lista delle personalità americane colpite dalle contro sanzioni russe, è stato Igor Kirillov, capo del dipartimento dell'esercito per la difesa nucleare, chimica e biologica. Il dirigente russo sostiene che la società di investimento del figlio del leader americano, la Rosemont Seneca, dotata di almeno 2,4 miliardi di dollari di capitali di investimento, ha una "relazione stretta" con fornitori chiave dei "31 biolaboratori del Pentagono nel mondo" ed è implicata nel finanziamento del programma biologico di Kiev. A provarlo, ha spiegato, sarebbero documenti sequestrati dai soldati russi in Ucraina. Documenti alla base del diagramma diffuso dal ministero della Difesa di Mosca che ricostruisce la ragnatela dei presunti legami tra i laboratori ucraini e i finanziamenti americani. "La dimensione del programma è impressionante", ha dichiarato Kirillov, denunciando il coinvolgimento anche dell'Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid), della Open Society Foundation di Soros e dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria americana. La Casa Bianca ha sempre smentito notizie del genere accusando al contrario Mosca di usare queste falsità per operazioni sotto falsa bandiera allo scopo di usare armi chimiche o biologiche.