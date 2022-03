Guerra in Ucraina, telefonata di un’ora tra Draghi e Putin

Il premier italiano ha sentito il presidente russo, come preannunciato nei giorni scorsi: il colloquio tra i due è durato circa un’ora, secondo fonti di Palazzo Chigi. Al centro del dialogo, gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali. Si è parlato anche del pagamento in rubli richiesto da Mosca per le forniture di gas e dell'andamento dei negoziati con Kiev