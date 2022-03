10/10

Qual è la situazione degli altri Paesi Nato? Alcuni, come Stati Uniti, Regno Unito e Grecia, hanno superato la soglia del 2% già dal 2014, altri come la Croazia e la Polonia si sono aggiunti negli anni successivi. L’Italia però non è l’unica a non avere raggiunto la soglia del 2%. Ad esempio la Germania è ferma a 1,5% e la Spagna all’1%