Il provvedimento arriva in Aula senza relatore, e decade così l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sull’aumento della spesa militare. Il voto giovedì mattina per il via libera definitivo. Dopo lo scontro sul tema tra il premier Draghi e il leader del M5s Conte, si tratta sui tempi e sui modi dell’aumento delle risorse

Sembra essere stata trovata la quadra nella maggioranza di governo sul decreto Ucraina: sul provvedimento il governo pone la fiducia e il testo va in Aula senza il fardello di un ordine del giorno sull'aumento delle spese militari al 2% del Pil entro il 2024. Una soluzione resasi necessaria dopo lo scontro tra il premier Mario Draghi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte proprio sul tema delle spese militari. Il governo dovrebbe così riuscire a portare a casa il provvedimento per gli aiuti all'Ucraina senza timore di strappi (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE )

Giuseppe Conte e il Movimento sono così riusciti a "sminare" la trappola messa in Commissione da FdI e dal governo che aveva accolto il suo ordine del giorno sul 2%. Senza dover fare marcia indietro e anzi, ottenendo un'apertura sulla richiesta di gradualità per arrivare all'obiettivo del 2%. "Vi posso assicurare che il M5s continuerà a lavorare non per la crisi di governo ma per una soluzione di buon senso”, ha spiegato Conte che, dopo aver contestato i numeri forniti dal governo sull'andamento negli anni delle spese per gli armamenti, manda il suo messaggio: "Nessuno dice di non rispettare gli impegni presi ma di allungare la curva al 2030".

La mediazione del Partito democratico

A portare avanti la mediazione tra le diverse anime della maggioranza è stato proprio il partito di Guerini, il Pd: i dem hanno garantito il "sostegno massimo" al governo ma sposando anche l'assunto della gradualità. La posizione è stata ribadita dal segretario Letta a ogni interlocutore nel corso di una giornata in cui ha lavorato per sminare e depotenziare i rischi di crisi. In particolare, riferiscono fonti del Nazareno, è Letta che ha chiesto al titolare della difesa di esplicitare la data del 2028 come orizzonte per il raggiungimento del traguardo del 2%.

L’ordine del giorno di FdI

Il decreto Ucraina arriva in Aula senza relatore, ufficialmente perché i pareri della commissione Bilancio non sono arrivati in tempo. Di fatto perché è l'unico modo per far decadere l'ordine del giorno di FdI. Il governo potrà contare sul voto compatto di Pd, Lega, Fi, LeU. Forse si smarcherà qualche 5s, ma a quanto si apprende non dovrebbe essere un grande numero. Fratelli d'Italia, l'opposizione di questo governo, non voterà la fiducia, come non la voteranno i senatori di Alternativa, e quelli di Italexit. Forse ci saranno altri voti contrari sparsi nel gruppo Misto. Il voto è atteso nella mattinata di giovedì 31 marzo per il via libera definitivo al provvedimento.