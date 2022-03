4/11 ©Ansa

L'Ucraina non entrerà nella Nato ma la sua candidatura per entrare nell'Unione europea non può essere bloccata, ha fatto sapere la delegazione ucraina secondo il quotidiano turco Sabah. "Vogliamo un meccanismo internazionale di garanzie di sicurezza in cui i Paesi garanti agiscano in modo simile all'articolo 5 della Nato, e ancora più fermamente", ha detto David Arakhamia uno dei negoziatori ucraini