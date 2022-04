3/10 ©IPA/Fotogramma

"Non accetteremo in alcun modo di pagare il gas in altre divise rispetto a quelle sancite dai contratti", hanno risposto i ministri dell'Economia francese e tedesco, Bruno Le Maire e Robert Habeck. “Non ci faremo ricattare da Mosca", ha aggiunto il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni

