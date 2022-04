Guerra in Ucraina, Zelensky: “Russi preparano attacchi nel sud”

In un nuovo video, il presidente ucraino avverte: le truppe di Mosca si stanno raggruppando e si preparano ad attaccare contro il Donbass e il sud del Paese, a cominciare da Mariupol. “Si allontanano dalle zone dove li stiamo battendo per concentrarsi su altre molto importanti, dove per noi può essere più difficile. Faremo tutto il possibile per fermare gli occupanti”

Le forze russe si stanno raggruppando e si preparano a sferrare "possenti attacchi" contro il Donbass e il sud dell'Ucraina, a cominciare da Mariupol (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). È l'sos lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo messaggio video lanciato nel cuore della notte. "Fa parte della loro tattica. Sappiamo che si allontanano dalle zone dove li stiamo battendo per concentrarsi su altre molto importanti, dove per noi può essere più difficile", ha detto Zelensky parlando di situazione "estremamente difficoltosa". Secondo il leader ucraino i russi stanno inviando truppe nelle aree "temporaneamente occupate della regione di Kherson" per consolidare la propria presenza nella regione. Anche nel Donbass, a Mariupol e Kharkiv, ha aggiunto il presidente, le truppe russe si stanno concentrando. “Ci difenderemo", ha ribadito Zelensky. "Faremo tutto il possibile per fermare gli occupanti. Ci saranno battaglie e noi dobbiamo ancora percorrere un sentiero molto difficile per ottenere tutto ciò che vogliamo", ha commentato.