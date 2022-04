1/10 ©IPA/Fotogramma

A più di un mese dall'inizio della guerra in Ucraina, in molti - comprese le intelligence di diversi Paesi - si chiedono se la Russia di Vladimir Putin non abbia commesso degli errori strategici, trasformando quello che doveva essere un blitz in una guerra ben più lunga

GUARDA IL VIDEO: Gli scenari per un'uscita di scena di Putin