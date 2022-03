Guerra Ucraina, il discorso di Draghi alla stampa estera. DIRETTA

L’incontro è in corso presso la sede di via dell’Umiltà 83 a Roma. Ieri il presidente del Consiglio ha avuto una telefonata con Vladimir Putin sugli ultimi sviluppi della crisi e le relazioni bilaterali

Oggi alle 12 il presidente del Consiglio Mario Draghi incontra i giornalisti dell'Associazione della Stampa estera per riferire sulla situazione in Ucraina. L'incontro si tiene a Roma, presso la sede di via dell'Umiltà 83. Ieri il premier ha avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin sugli ultimi sviluppi della crisi e le relazioni bilaterali. Draghi ha sottolineato l'importanza di stabilire quanto prima un cessate il fuoco, per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale. I due hanno poi discusso anche delle forniture di gas e i pagamenti richiesti da Mosca in rubli