Guerra in Ucraina, Gen. Graziano: per pace in Donbass 20mila militari

Il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea spiega che per la pace in Ucraina potrebbe servire una forza di interposizione al confine con la Russia fatta di 20 mila uomini mentre il Donbass potrebbe diventare come il Libano

Per pace in Ucraina potrebbe servire una forza di interposizione al confine con la Russia fatta di 20 mila uomini. A dirlo è Il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea in un’intervista a Repubblica. Mentre il Donbass -aggiunge - potrebbe diventare come il Libano (GUERRA IN UCRAINA, LOSPECIALE DI SKY TG24 - SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE ULTIME NOTIZIE).

Il Donbass come il Libano approfondimento Guerra in Ucraina, Zelensky: "Russia è pronta a offensiva in Donbass" “Per Beirut c’era un accordo delle Nazioni Unite. Qui ci vorrebbe un accordo russo-ucraino per chiedere l’intervento di una forza di pace. Il problema è che la Russia siede nel Consiglio di sicurezza dell’Onu e ha un diritto di veto. Comunque, bisognerebbe innanzitutto, cessare le ostilità e mettere in piedi un gruppo di interposizione con numeri importanti di 15 mila– 20 mila uomini, schierati lungo il confine. Questi uomini devono avere chiare indicazioni e regole di ingaggio e un mandato molto preciso. Le forze di separazione devono essere ben protette e bene armate perchè se fossero deboli qualcuno avrebbe la tentazione di attaccarle”.

Il ritiro dei russi e i loro obiettivi approfondimento Zelensky: "Valutiamo neutralità, pronti a compromesso sul Donbass" Secondo Graziano nonostante gli annunci i russi non si stanno ritirando: “È solo una sosta operativa. Noi abbiamo esperienze di campagne russe in Georgia, in Siria, in Crimea, utilizzando poche forze molto efficaci. Se ripiegano lo fanno per riorganizzarsi. Il loro piano A è fallito, e sicuramente il loro obiettivo minimo è il Donbass e Mariupol”.