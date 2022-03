Guerra in Ucraina, Zelensky: "Russia è pronta a offensiva in Donbass"

La Russia sta ammassando forze in Donbass dove prepara una vasta offensiva. È quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy nel suo ormai consueto discorso televisivo notturno dalle strade di Kiev, in cui ha sottolineato che qualsiasi ritiro delle truppe russe dalle regioni intorno alla capitale e Chernihiv è dovuto alla resistenza degli ucraini ( GUERRA IN UCRAINA, LOSPECIALE DI SKY TG24 - SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE ULTIME NOTIZIE ).

"Mosca accumula truppe"

"Vediamo allo stesso tempo che c'è un'accumulazione di truppe per nuovi attacchi in Donbass, e noi ci prepariamo per questo", ha sottolineato il presidente ucraino. Ieri le forze russe hanno confermato un "raggruppamento pianificato delle truppe" con "l'obiettivo di intensificare le azioni in aree di priorità e soprattutto completare l'operazione per liberare del tutto il Donbass".