6/11

Le garanzie di sicurezza sono il nodo più delicato delle trattative. A fornirle dovrebbero essere i Paesi garanti prevedendone il coinvolgimento militare diretto entro tre giorni in caso di minaccia, anche con una no-fly zone. Condizione non facile per il Cremlino, che non vuole far rientrare dalla finestra il principio di solidarietà dell'Alleanza atlantica