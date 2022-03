Ucraina, Cremlino: "Dai negoziati nessuna svolta, molto lavoro da fare"

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato in conferenza stampa che Mosca ''non ha visto nulla di promettente''

Nel quarto round di negoziati che si sono svolti ieri sul terreno turco "non c'è stato alcun punto di svolta''. A parlare è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha aggiunto che Mosca ''non ha visto nulla di promettente'' e che ''c'è ancora un grande lavoro da fare''. Parole che rappresentano una frenata rispetto al cauto ottimismo che si era diffuso ieri. "Le dichiarazioni fatte dalla leadership ucraina sull'andamento dei negoziati con la Russia, tantopiù le osservazioni di persone che non sono coinvolte nel processo negoziale, non aiutano il successo dei colloqui stessi" ha detto il portavoce