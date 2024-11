Ucraina, Zelensky: "Voglio vedere proposte di pace di Trump"

La Russia è "eccezionalmente aggressiva e sconsiderata nel regno informatico" e "nessuno dovrebbe sottovalutare" la minaccia alla Nato, dirà lunedì in un discorso un ministro britannico Pat McFadden, il cui portafoglio include la sicurezza nazionale. Alla conferenza sulla sicurezza informatica della Nato a Londra, affemerà che Mosca "non ci penserà due volte prima di prendere di mira le imprese britanniche". Emerge da estratti del suo discorso diffusi dal ministero. Noterà inoltre che gli "hacktivisti non ufficiali" a cui è stata data "impunita'" dal Cremlino stanno commettendo attacchi "sempre più frequenti e, in alcuni casi, sempre più sofisticati" in tutto il mondo. Ciò include il recente attacco alla Corea del Sud "in risposta al suo monitoraggio dello spiegamento di truppe nordcoreane" in Russia. Le accuse arrivano mentre le tensioni tra Russia e Occidente sono aumentate drammaticamente, con il presidente Vladimir Putin che ha avvertito la scorsa settimana che la guerra in Ucraina ha le caratteristiche di un conflitto "globale".