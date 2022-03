Guerra Ucraina, Peskov: armi nucleari se esistenza Russia minacciata

“Noi siamo in una guerra economica e commerciale portata avanti dai Paesi dell'Occidente", ha detto il portavoce del Cremlino

Noi in Russia ci sentiamo nel mezzo di una guerra, dobbiamo adattarci alle nuove condizioni” ribadisce il portavoce di Putin. " I paesi dell'Europa occidentale, gli Usa, il Canada, l'Australia, stanno conducendo una guerra contro di noi nel commercio, nell'economia, sequestrando le nostre proprietà, i nostri fondi, bloccando le nostre transazioni finanziarie” conclude Peskov

Peskov: non invieremo gas gratis in Europa

"Sicuramente non faremo beneficienza e non invieremo gas gratis all'Europa occidentale"ha detto Peskov, commentando il rifiuto dei Paesi occidentali di pagare il gas in rubli. "Appena avremo una decisione finale, vedremo che si può fare" ha detto il portavoce del Cremlino