Guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia non ancora adottate

Sembra essere in arrivo una nuova ondata di sanzioni occidentali alla Russia per l’aggressione all’Ucraina. Londra, per esempio, aggiunge altre 65 società e personalità russe alla sua “black list”, nella quale figura anche la banca di stato Gazprombank

