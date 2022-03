Guerra Russia-Ucraina, le ultime news di oggi 29 marzo sulla crisi

Riprendono a Istanbul, alle 9,30 ora italiana,i negoziati tra Mosca e Kiev. Zelensky si è detto pronto ad accettare lo status di neutralità. Il presidente degli Usa Joe Biden ribadisce il suo giudizio su Putin: "E' un dittatore" e "l'Ucraina non sarà mai una vittoria". Il Cremlino precisa: "Nessuno sta pensando di usare armi nucleari", né di attaccare Paesi Nato. Intanto secondo il Financial Time la Russia è pronta a lasciare che Kiev aderisca all'Ue a patto che rimanga militarmente non allineata. Lo stato maggiore ucraino ha affermato che "continuano a mantenere la difesa circolare" a Mariupol, anche se le forze russe hanno consolidato il controllo intorno alla città. Sarebbero anche stati abbattuti 17 bersagli aerei russi: nel dettaglio, otto aerei, quattro droni, tre elicotteri e due missili. Kiev annuncia di aver neutralizzato un cyberattacco russo al fornitore dei servizi internet e di telefonia ucraino. La Russia lancia Rosgram, il sostituto di Instagram. Abramovich, il Financial Times, ha perso la vista per alcune ore dopo un sospetto avvelenamento seguito agli scorsi negoziati.