In Germania utilizzare la lettera Z a sostegno della Russia sarà reato

Berlino decide a livello federale di punire con un'azione legale chi usa la Z come simbolo di adesione all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In Germania chi utilizza questa lettera diventata sinonimo di crimini di guerra russi e di migliaia di ucraini uccisi rischia “di essere perseguito per legge”, come già succede in Baviera e Bassa Sassonia. La decisione arriva dopo l'appello del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che esorta la comunità internazionale a "criminalizzare l'uso del simbolo Z",