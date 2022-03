12/12 ©Ansa

Un nodo a parte è quello dei minori, in particolare di quelli non accompagnati: finora in Italia ne sarebbero stati censiti 300. Alcuni sono arrivati in compagnia di parenti, conoscenti, educatori, rapporti non riconoscibili come tutela legale. Da qui la nomina di un commissario straordinario, chiamato a impedire che se ne possano perdere le tracce o che possano diventare vittime di tratta