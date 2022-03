Diplomatici russi espulsi da diversi Paesi europei, ecco quali

Il Belgio ne allontana 21, l'Olanda 17, 4 mandati via dall'Irlanda. Mosca intanto espelle 10 diplomatici dei Paesi baltici come ritorsione per la decisione degli stessi paesi di cacciare quelli russi lo scorso 18 marzo

Ambasciatori russi via da diversi Paesi europei. Il Belgio ha annunciato l'espulsione di 21 diplomatici russi con l'accusa di spionaggio e minacce alla sicurezza nazionale. Stessa decisione anche da parte dell'Olanda, che ha deciso di espellerne 17 accusandoli di essere agenti dell'intelligence sotto copertura e di rappresentare una minaccia per la sicurezza olandese ( GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

La ritorsione di Mosca

Intanto la Russia a sua volta ha espulso 10 diplomatici dei Paesi baltici. Il ministero degli Esteri russo ha infatti convocato gli ambasciatori a Mosca di Lettonia, Lituania ed Estonia, per comunicare loro la decisione di espellere dei diplomatici delle rispettive rappresentanze in Russia. La decisione arriva come ritorsione per la decisione dei Paesi Baltici di espellere diversi diplomatici russi il 18 marzo: tre ciascuno da parte di Estonia e Lettonia, quattro da parte della Lituania, che li ha dichiarati "persone non grate".