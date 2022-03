Dl Ucraina, Senato conferma fiducia a Governo

Assenti e votanti

approfondimento

Dl Ucraina, governo pone fiducia. Partiti trattano su spesa militare

Poche le assenze 'non giustificate' tra le fila della maggioranza in Senato. I partecipanti al voto e votanti sono stati 249. Tre gli assenti del Movimento 5 stelle (altri 8 i senatori pentastellati assenti 'giustificati' perche' in missione o congedo), 5 della Lega (10 i senatori leghisti in missione o congedo), 5 di Forza Italia (12 in missione o congedo), nessuna assenza per il Pd (3 i senatori in missione o congedo), nessuna assenza nemmeno tra le fila Iv (4 in missione o congedo). E' quanto risulta dai tabulati della votazione a palazzo Madama