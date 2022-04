Putin: "Raggiungeremo tutti gli obiettivi in Ucraina"

Il capo del Cremlino ha detto che "la speciale operazione militare" lanciata contro Kiev è stata necessaria per "garantire la sicurezza" della Federazione russa. Ha poi avvertito: in caso di minaccia verranno utilizzate armi finora inutilizzate e che gli avversari "non hanno ancora". Sulle sanzioni occidentali: "L'impatto sull'economia non è stato così forte". E minaccia di "mostrare al pubblico" i mercenari stranieri catturati che si sono uniti ai militari di Kiev

La Russia "porterà a termine tutti gli obiettivi" che si è prefissata di raggiungere in Ucraina. Non solo: "Risponderà a tutte le sfide e le minacce, ora come sempre" e "se qualcuno dall'esterno intende interferire negli eventi ucraini, porre una minaccia alla Russia, la nostra risposta sarà fulminea" e saranno utilizzati mezzi finora inutilizzati che "gli avversari non hanno ancora". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando ai parlamentari a San Pietroburgo, specificando come alla base del conflitto militare lanciato lo scorso 24 febbraio non ci sia alcuna mira espansionistica: "Noi siamo un grande Paese, non abbiamo bisogno di annettere altri Paesi". L'Ucraina rappresentava una minaccia e così Mosca ha deciso di "garantire la sicurezza del Paese" con "le operazioni militari speciali in Donbass e Ucraina", come già successo in Crimea (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24).