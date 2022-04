Ucraina, Zelensky: "Serve controllo globale su nucleare russo"

"Il mondo libero ha diritto all'autodifesa", ha dichiarato martedì sera lo stesso Zelenskiy nel corso della conferenza stampa congiunta a Kiev con il capo della Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi. "Non ci sono quasi più persone nel mondo libero che non capiscano che la guerra della Russia contro l'Ucraina è solo l'inizio", ha aggiunto. "L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intero centro e l'est dell'Europa e assestare un colpo globale alla democrazia. Pertanto, il mondo libero ha diritto all'autodifesa. Ed è per questo che aiuterà ancora di più l'Ucraina".

"Missili russi su tre centrali nucleari"

Nel suo messaggio il presidente ucraino ha detto che, nell'anniversario di Chernobyl, la Russia ha lanciato tre missili su tre centrali nucleari. "Quella catastrofe dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, hanno lanciato tre missili contro l'Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari. E tre centrali nucleari contemporaneamente: su Zaporizhia, Khmelnytsky e le centrali nucleari dell'Ucraina meridionale. Le truppe russe che cercavano di attaccare Kiev attraverso la zona di Chernobyl - ha agginto - hanno utilizzato questa zona chiusa come testa di ponte militare. Hanno allestito posizioni su un terreno dove è vietato sostare. Hanno guidato veicoli corazzati attraverso aree in cui sono sepolti materiali contaminati dalle radiazioni e dove ci sono particelle radioattive, saccheggiato un laboratorio di analisi nucleare e persino rubato oggetti contaminati confiscati ai trasgressori delle regole della zona di esclusione". Zelensky, infine, ha elogiato gli scienziati ucraini in servizio a Chernobyl, grazie ai quali - ha detto - "è stato possibile salvare l'Ucraina e l'Europa da una nuova catastrofe".