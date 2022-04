DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 27 aprile sulla crisi

Gazprom interrompe le forniture per il rifiuto dei Paesi di pagare in rubli. Fiamme in un deposito di munizioni in territorio russo. Scontro tra Russia e Regno Unito per le armi fornite a Kiev: Mosca promette rappresaglia in caso di attacco con armi fornite dall'Occidente. Putin: senza un accordo su Crimea e Donbass non è possibile firmare garanzie di sicurezza sull'Ucraina. Per l'evacuazione della Azovstal a Mariupol, Putin accetta collaborazione delle Nazioni unite e della Croce rossa