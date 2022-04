2/11 ©Ansa

COSA È SUCCESSO - Il colosso del gas russo Gazprom ha bloccato i rifornimenti a PGNiG e a Bulgargaz, le più importanti società di Polonia e Bulgaria. I due Stati non si sono adeguati al nuovo sistema di pagamenti - che chiede transazioni in rubli - imposto da Mosca dopo le sanzioni stabilite dall'Occidente in risposta alla guerra in Ucraina. I contratti in vigore, al momento della firma, consentivano però il pagamento in dollari

