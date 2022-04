Guterres a Borodyanka: “Distruzione inaccettabile nel XXI secolo"

Il segretario generale dell’Onu, dopo l’incontro con Vladimir Putin, si è recato nel Paese invaso dalla Russia: “Quando vedo questi palazzi distrutti dalla guerra, immagino la mia famiglia, mia nipote nel panico e in fuga”, ha detto. Atteso un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ascolta articolo Condividi

“Questa distruzione è inaccettabile nel XXI secolo”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha commentato così la vista dei palazzi crollati e bruciati a Borodyanka dopo l’invasione russa. Il massimo esponente delle Nazioni Unite è arrivato in Ucraina dopo aver incontrato Vladimir Putin a Mosca l’altro ieri, e oggi è previsto un faccia a faccia con Volodymyr Zelensky. Guterres ha scritto su Twitter: "Continueremo il nostro lavoro per rafforzare il supporto umanitario e garantire l'evacuazione dei civili dalle zone di conflitto. Prima finisce questa guerra, meglio è, per il bene dell'Ucraina, della Russia e del mondo" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

La visita a Borodyanka leggi anche Guerra Ucraina, orrore a Borodyanka: “Duecento corpi sotto macerie” Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nella sua visita oggi in Ucraina prevede tappe nei quartieri di Kiev, teatro delle azioni attribuite alle forze russe, quindi Bucha e Irpin. Arrivato a Borodyanka, una delle cittadine più colpite dall'invasore russa, sostando nella via principale, davanti a 5 palazzi di 10 piani parzialmente crollati e brucati, ha detto: “Quando vedo questi palazzi distrutti dalla guerra, immagino la mia famiglia, mia nipote nel panico e in fuga. Questa distruzione è inaccettabile nel XXI secolo”. “Guerra finirà quando lo decide la Russia” Martedì 26 aprile Guterres è volato a Mosca per incontrare Vladimir Putin, in un meeting da cui non sono però emersi passi significativi in direzione della pace: “La guerra non finirà con le riunioni. La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di finirla e quando ci sarà - dopo un cessate il fuoco - la possibilità di un accordo politico serio. Possiamo avere tutte le riunioni, ma non è questo che farà finire la guerra”, ha detto il segretario generale dell'Onu in un'intervista alla Cnn.

I corridoi umanitari leggi anche Guerra in Ucraina, Zelensky: "Russia usa gas come arma contro Europa" Nell’intervista alla Cnn Guterres ha aggiunto che "Putin concorda in linea di principio sulla necessità" di evacuare i civili verso i territori controllati dal governo di Kiev. Il segretario dell'Onu ha spiegato che sono in corso discussioni tra i funzionari delle Nazioni Unite e il ministero della Difesa russo per mettere a punto i dettagli: "Siamo anche in contatto con il governo dell'Ucraina per vedere se possiamo avere una situazione in cui nessuno può incolpare l'altra parte per le cose che non accadono", ha aggiunto.