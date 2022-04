Guerra in Ucraina, Zelensky: "Russia usa gas come arma contro Europa"

Economia

Stop a gas russo verso Polonia e Bulgaria: cosa succede

I due Paesi non si erano adeguati al nuovo sistema di pagamento in rubli. Von der Leyen: 'Un ricatto'. Mosca minaccia di chiudere i rubinetti anche verso altri Stati 'ostili'. Sofia e Varsavia assicurano: 'Non c'è pericolo di crisi energetica'. Berlino: 'Gli importatori tedeschi pagano in euro'

Mentre gran parte dei Paesi europei provano a emanciparsi dalla dipendenza dal gas russo, Mosca blocca i rifornimenti a Polonia e Bulgaria e minaccia di fare lo stesso con “altri Paesi ostili”, come ha detto il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, citato dalla Tass. La mossa è stata definita dalla presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen "un ricatto". La preoccupazione è che Mosca decida di fare lo stesso con altri Paesi europei. Berlino intanto fa sapere che "gli importatori tedeschi di gas pagano in euro" smentendo transazioni in rubli

COSA È SUCCESSO - Il colosso del gas russo Gazprom ha bloccato i rifornimenti a PGNiG e a Bulgargaz, le più importanti società di Polonia e Bulgaria. I due Stati non si sono adeguati al nuovo sistema di pagamenti - che chiede transazioni in rubli - imposto da Mosca dopo le sanzioni stabilite dall'Occidente in risposta alla guerra in Ucraina. I contratti in vigore, al momento della firma, consentivano però il pagamento in dollari